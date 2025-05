Inauguration de la piste cyclable Emile Zola – Chemin de la Sainte Famille – Carpentras Carpentras, 26 mai 2025 08:00, Carpentras.

Inauguration de la piste cyclable Emile Zola – Chemin de la Sainte Famille Lundi 26 mai, 10h00 Carpentras Entrée libre

En 2025, l’avenue Emile Zola et le Chemin de la Sainte Famille va connaître plusieurs changements pour améliorer votre quartier. Avec un trafic moyen de 3 900 véhicules par jour, la ville a choisi de mettre en place plusieurs aménagements pour apaiser cet axe de circulation et vous offrir un cadre de vie plus agréable et en renforçant la qualité de vie des habitants.

Sur une partie de sa longueur, l’avenue va passer en sens unique avec la mise en place d’une piste cyclable comme la Via Venaissia. Plusieurs grands arbres seront également plantés pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur à une avenue qui en est totalement dépourvue aujourd’hui

Inauguration des 900m de piste cyclable en présence des élus et avec la participation de deux classes de l’école François Jouve. vélo scolaire inauguration piste cyclable