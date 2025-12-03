Inauguration de la place Eugène Varlin à Grignan Atelier Musée Maison de l’imprimeur Grignan

Inauguration de la place Eugène Varlin à Grignan

Atelier Musée Maison de l'imprimeur 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Début : 2025-12-03 11:00:00

fin : 2025-12-03 12:30:00

2025-12-03

Inauguration de la sculpture de José Esparza et Sergio Ferro réalisée pour Colophon en hommage à Eugène Varlin, relieur et communard.

La cour de Colophon sera renommé pour l’occasion Place Eugène Varlin

Atelier Musée Maison de l’imprimeur 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon3@orange.fr

English :

Inauguration of the sculpture by José Esparza and Sergio Ferro created for Colophon as a tribute to Eugène Varlin, bookbinder and communard.

The Colophon courtyard will be renamed Place Eugène Varlin for the occasion

German :

Einweihung der Skulptur von José Esparza und Sergio Ferro, die für Colophon zu Ehren des Buchbinders und Kommunarden Eugène Varlin geschaffen wurde.

Der Hof von Colophon wird zu diesem Anlass in Place Eugène Varlin umbenannt

Italiano :

Inaugurazione della scultura di José Esparza e Sergio Ferro creata per Colophon in omaggio a Eugène Varlin, rilegatore e comunista.

Per l’occasione, il cortile del Colophon sarà ribattezzato Place Eugène Varlin

Espanol :

Inauguración de la escultura de José Esparza y Sergio Ferro creada para Colophon en homenaje a Eugène Varlin, encuadernador y comunero.

Para la ocasión, el patio de Colophon pasará a llamarse Place Eugène Varlin

