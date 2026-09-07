Inauguration de la réouverture de la Tour de Guinette, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Inauguration de la réouverture de la Tour de Guinette Samedi 19 septembre, 11h00 Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez assister à l’inauguration de la réouverture de la Tour de Guinette au public après ses travaux de consolidation.

Cette inauguration sera suivie d’une visite de l’intéireur de la Tour de Guinette (dans la limite des 18 personnes maximum en même temps).

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Inauguration de la Tour de Guinette après ses travaux de consolidation.

©Céline Machy Photographe