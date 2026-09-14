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Inauguration de la ressourcerie métropolitaine de Rezé Ressourcerie métropolitaine Rezé

samedi 26 septembre 2026 · Ressourcerie métropolitaine · Rezé

Inauguration de la ressourcerie métropolitaine de Rezé Ressourcerie métropolitaine Rezé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
Ressourcerie métropolitaine
Adresse
7 rue Suzanne Noël 44400
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 12:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous dès 12h pour découvrir la nouvelle ressourcerie métropolitaine. Au programme :???? Visites guidées sur inscription : boutique, atelier, comptoir du don – un départ toutes les 30 minutes, dernier départ à 16h???? De 14h à 16h : Ventes aux enchères loufoques???? Et aussi : des stands d’information et de sensibilisation, une collation offerte et une tombola 100 % seconde main !À noter : le comptoir du dons ouvrira le 14 septembre

Ressourcerie métropolitaine Rezé 44400

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