INAUGURATION DE LA SAISON FAYET Narbonne

INAUGURATION DE LA SAISON FAYET

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La Saison Fayet 2026 sera inaugurée à Fontfroide par une journée aux temps forts multiples, pensée comme une plongée au cœur de l’univers de l’artiste.

Après les vernissages des deux expositions Gustave Fayet, l’esprit d’entreprise et Gustave Fayet symphonie décorative à Fontfroide , le public sera invité à vivre une expérience unique l’ouverture de plus de dix nouveaux espaces de visite, intégrés durablement au parcours de l’abbaye. Une occasion rare de pénétrer dans des lieux jusqu’alors inaccessibles, de découvrir les espaces de vie de Fayet et d’admirer son empreinte sur Fontfroide. La journée se prolongera par le lancement de l’ouvrage Gustave Fayet à Fontfroide, un artiste en son abbaye .

Une ouverture de saison qui révèlera toute la diversité de l’héritage de l’artisan du renouveau de Fontfroide.

.

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fayet 2026 Season will be inaugurated at Fontfroide with a day of multiple highlights, conceived as a plunge into the heart of the artist?s universe.

After the opening of the two exhibitions Gustave Fayet, l?esprit d?entreprise and Gustave Fayet: symphonie décorative à Fontfroide , the public will be invited to enjoy a unique experience: the opening of more than ten new visitor areas, permanently integrated into the abbey?s itinerary. A rare opportunity to enter previously inaccessible areas, discover Fayet?s living spaces and admire his imprint on Fontfroide. The day will continue with the launch of the book Gustave Fayet à Fontfroide, un artiste en son abbaye .

A season opener that will reveal the full diversity of the legacy of the architect of Fontfroide?s revival.

L’événement INAUGURATION DE LA SAISON FAYET Narbonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi