Inauguration de la salle polyvalente et Forum des Associations Salle Polyvalente Lasseube samedi 30 août 2025.

Salle Polyvalente Rue des Lavandières Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

La commune de Lasseube va inaugurer sa salle polyvalente le samedi 30 août à 11h, événement animé par le Big Band de la Cité des Arts de Lescar.

A 12h vin d’honneur et ouverture des foodtrucks (Ferme Casau Bon et Don Luigi Pizz’). L’Amicale des sapeurs pompiers de Lasseube proposera une buvette ainsi que la vente de crêpes, café et glaces.

Puis de 14h à 17h Forum des associations lasseuboises au stade municipal. .

Salle Polyvalente Rue des Lavandières Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 22 67

