Inauguration de la statue monumentale Fête des Bikers – Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar, 15 juin 2025 16:00, Montélimar.

Drôme

Inauguration de la statue monumentale Fête des Bikers Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 16:00:00

fin : 2025-06-15 23:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Le Palais rend hommage à la légende du rock avec une après-midi / soirée placée sous le signe de Jo’Guitar !

.

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com

English :

Le Palais pays tribute to the rock legend with an afternoon/evening of Jo’Guitar!

German :

Le Palais ehrt die Rocklegende mit einem Nachmittag / Abend im Zeichen von Jo’Guitar!

Italiano :

Il Palais rende omaggio alla leggenda del rock con un pomeriggio/serata all’insegna del Jo’Guitar!

Espanol :

¡El Palais rinde homenaje a la leyenda del rock con una tarde/noche Jo’Guitar!

L’événement Inauguration de la statue monumentale Fête des Bikers Montélimar a été mis à jour le 2025-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération