Inauguration de la statue redorée Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement

Inauguration de la statue redorée Basilique Notre-Dame de la Garde

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h30. Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Inauguration de la statue redorée de Notre Dame de la Garde.Familles

Le 7 décembre, Marseille va célébrer la réouverture officielle de la statue redorée de Notre-Dame de la Garde, point d’orgue d’un important chantier de restauration.

Icône incontournable de la cité phocéenne, la statue de la Vierge retrouve tout son éclat grâce à un travail minutieux de dorure.



Les festivités débuteront à 15h30 à l’abbaye Saint-Victor par une messe d’action de grâce.

Puis dès 16h30 accueil du public et départ de la place Joseph Etienne pour une procession.

18h action de grâce pour la statue redorée.



Ces temps religieux seront suivis d’un spectacle son et lumière qui illuminera la basilique.

Habitants et visiteurs sont invités à participer à cet événement convivial, célébrant la Bonne mère.







En présence du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. .

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 13 40 80 contact@notredamedelagarde.com

English :

Inauguration of the restored statue of Notre Dame de la Garde.

German :

Einweihung der neu vergoldeten Statue von Notre Dame de la Garde.

Italiano :

Inaugurazione della statua restaurata di Notre Dame de la Garde.

Espanol :

Inauguración de la estatua restaurada de Notre Dame de la Garde.

