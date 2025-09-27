Inauguration de la Warming Stripes La Rochelle
Inauguration de la Warming Stripes La Rochelle samedi 27 septembre 2025.
Inauguration de la Warming Stripes
Quai de la Georgette La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-27 15:30:00
Réchauffement climatique première Warming stripes* de France à La Rochelle !
Quai de la Georgette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Launch of the Warming Stripes
Global warming: France’s first Warming Stripes* in La Rochelle!
German : Einweihung der Warming Stripes
Globale Erwärmung: Frankreichs erste Warming Stripes* in La Rochelle!
Italiano :
Riscaldamento globale: le prime strisce di riscaldamento* in Francia a La Rochelle!
Espanol : Inauguración de Warming Stripes
Calentamiento climático: ¡las primeras Franjas de Calentamiento* de Francia en La Rochelle!
