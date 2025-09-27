Inauguration de la Warming Stripes La Rochelle

Inauguration de la Warming Stripes La Rochelle samedi 27 septembre 2025.

Inauguration de la Warming Stripes

Quai de la Georgette La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 15:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Réchauffement climatique première Warming stripes* de France à La Rochelle !

Quai de la Georgette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Launch of the Warming Stripes

Global warming: France’s first Warming Stripes* in La Rochelle!

German : Einweihung der Warming Stripes

Globale Erwärmung: Frankreichs erste Warming Stripes* in La Rochelle!

Italiano :

Riscaldamento globale: le prime strisce di riscaldamento* in Francia a La Rochelle!

Espanol : Inauguración de Warming Stripes

Calentamiento climático: ¡las primeras Franjas de Calentamiento* de Francia en La Rochelle!

