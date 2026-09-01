UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Inauguration de la zone portuaire L’Aiguillon-la-Presqu’île

samedi 19 septembre 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Le Port
Ville
85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île
Département
Vendée
Tarif

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Inauguration de la zone portuaire

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’inauguration du port et de la zone portuaire se tiendra le samedi 19 septembre à 11h.

Outre la découverte du site, le maire Laurent Huger dévoilera également les 5 bronzes créés dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité et qui seront installés devant la proue.

Cette cérémonie sera animée par le group « La Mafia rustre ».   .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29  mairie@laiguillonlapresquile.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Inauguration de la zone portuaire L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

À voir aussi à L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée)