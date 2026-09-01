Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Inauguration de la zone portuaire

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’inauguration du port et de la zone portuaire se tiendra le samedi 19 septembre à 11h.

Outre la découverte du site, le maire Laurent Huger dévoilera également les 5 bronzes créés dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité et qui seront installés devant la proue.

Cette cérémonie sera animée par le group « La Mafia rustre ». .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

L’événement Inauguration de la zone portuaire L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud