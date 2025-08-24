Inauguration de l’armonium Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean
Inauguration de l’armonium Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean dimanche 24 août 2025.
Inauguration de l’armonium
Chapelle de Gillons 295 Chemin de la Chapelle Châtillon-Saint-Jean Drôme
Début : 2025-08-24 15:30:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Venez à l’inauguration de l’armonium avec les organistes Audra BERNATONYTE et Jean-Pierre Poussot pour un concert avec des œuvres du 18 et 19ème siècles et également pour le 150ème anniversaire de Ciurlionis !
English :
Come to the inauguration of the armonium with organists Audra BERNATONYTE and Jean-Pierre Poussot for a concert featuring works from the 18th and 19th centuries, and also to celebrate the 150th anniversary of Ciurlionis!
German :
Kommen Sie zur Einweihung des Armoniums mit den Organisten Audra BERNATONYTE und Jean-Pierre Poussot für ein Konzert mit Werken aus dem 18. und 19. Jahrhundert und auch zum 150. Jubiläum von Ciurlionis!
Italiano :
Partecipate all’inaugurazione dell’armonium con gli organisti Audra BERNATONYTE e Jean-Pierre Poussot per un concerto con opere del XVIII e XIX secolo e per celebrare il 150° anniversario di Ciurlionis!
Espanol :
Asista a la inauguración del armonio con los organistas Audra BERNATONYTE y Jean-Pierre Poussot en un concierto con obras de los siglos XVIII y XIX, ¡y también para celebrar el 150 aniversario de Ciurlionis!
