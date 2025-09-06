Inauguration de l’Atelier du Fol Allier Saugues
Inauguration de l’Atelier du Fol Allier Saugues samedi 6 septembre 2025.
Inauguration de l’Atelier du Fol Allier
rue de la Tour Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Inauguration de l’Atelier du Fol Allier avec Alison Senn, artiste peintre.
.
rue de la Tour Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Inauguration of the Atelier du Fol Allier with painter Alison Senn.
German :
Einweihung des Ateliers du Fol Allier mit der Malerin Alison Senn.
Italiano :
Inaugurazione dell’Atelier du Fol Allier con Alison Senn, pittrice.
Espanol :
Inauguración del Atelier du Fol Allier con Alison Senn, pintora.
L’événement Inauguration de l’Atelier du Fol Allier Saugues a été mis à jour le 2025-08-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier