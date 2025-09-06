Inauguration de l’Atelier du Fol Allier Saugues

Inauguration de l’Atelier du Fol Allier Saugues samedi 6 septembre 2025.

rue de la Tour Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-06

2025-09-06

Inauguration de l’Atelier du Fol Allier avec Alison Senn, artiste peintre.

rue de la Tour Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Inauguration of the Atelier du Fol Allier with painter Alison Senn.

German :

Einweihung des Ateliers du Fol Allier mit der Malerin Alison Senn.

Italiano :

Inaugurazione dell’Atelier du Fol Allier con Alison Senn, pittrice.

Espanol :

Inauguración del Atelier du Fol Allier con Alison Senn, pintora.

