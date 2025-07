Inauguration de l’atelier Terre et Fer Sery

Inauguration de l'atelier Terre et Fer Sery samedi 5 juillet 2025

Inauguration de l’atelier Terre et Fer

9 Rue de Bessy Sery Yonne

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Inauguration de l’atelier de céramique « Terre et Fer » ! Venez célébrer l’ouverture de ce nouvel espace créatif avec Perrine Bettler, céramiste. Découvrez son univers artistique, ses créations originales et les techniques de la céramique. Un moment convivial pour rencontrer l’artiste et explorer cet art ancestral dans un cadre accueillant. .

9 Rue de Bessy Sery 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 45 52 20

