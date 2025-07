Inauguration de l’échoppe des Artistes, Arts et Métiers Le bourg Saint-Cirq-Lapopie

L’échoppe des Artistes, Arts et Métiers de Saint-Cirq-Lapopie ouvrira ses portes le samedi 12 juillet. L’inauguration et le vernissage auront lieu à 18h00, en présence des élus, des habitants, des commerçants, des artisans et des associations.

La présentation sera suivie d’un verre de l’amitié.

English :

L’échoppe des Artistes, Arts et Métiers de Saint-Cirq-Lapopie will open its doors on Saturday, July 12. The inauguration and vernissage will take place at 6:00 pm, in the presence of elected representatives, local residents, shopkeepers, craftsmen and associations.

The presentation will be followed by a friendly drink.

German :

Der « Echoppe des Artistes, Arts et Métiers » in Saint-Cirq-Lapopie öffnet am Samstag, den 12. Juli seine Türen. Die Einweihung und Vernissage findet um 18.00 Uhr in Anwesenheit von Abgeordneten, Einwohnern, Händlern, Handwerkern und Vereinen statt.

Im Anschluss an die Präsentation findet ein Umtrunk statt.

Italiano :

La bancarella degli artisti, delle arti e dei mestieri di Saint-Cirq-Lapopie aprirà le sue porte sabato 12 luglio. L’inaugurazione e il vernissage avranno luogo alle 18.00, alla presenza di consiglieri comunali, residenti, negozianti, artigiani e associazioni.

La presentazione sarà seguita da un aperitivo conviviale.

Espanol :

El puesto de Artistas, Artesanos y Oficios de Saint-Cirq-Lapopie abrirá sus puertas el sábado 12 de julio. La inauguración y el vernissage tendrán lugar a las 18.00 horas, en presencia de concejales, vecinos, comerciantes, artesanos y asociaciones.

La presentación irá seguida de un aperitivo.

