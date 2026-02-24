Inauguration de l’espace Facile à Lire et rencontre d’une auteure Lorris
Lorris Loiret
Gratuit
Début : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Inauguration de l’espace Facile à lire suivie d’une rencontre avec Aline Le Guluche, auteure de J’ai appris à lire à 50 ans et Mon combat contre l’illettrisme . .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 83 68
