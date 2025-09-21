Inauguration de l’espace sous le clocher Église protestante Saint-Guillaume Strasbourg

Inauguration de l’espace sous le clocher Église protestante Saint-Guillaume Strasbourg dimanche 21 septembre 2025.

Participez à l’inauguration de l’espace réaménagé sous le clocher, autour du vitrail de l’Arbre de Jessé, datant du XIVe siècle.

Église protestante Saint-Guillaume 1 rue Munch, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 01 36 https://www.uepal.fr/paroisse/paroisse-de-saint-guillaume/ https://fr-fr.facebook.com/ParoisseProtestanteSaintGuillaume Un peu en retrait du quai des Pêcheurs, à l’angle de la rue E. Munch, l’église Saint-Guillaume, gothique, frappe par l’aspect quelque peu asymétrique de la façade et de son clocher, élevé au XVIIe siècle. Celui-ci est surmonté d’une ancienne ancre qui rappelle que cette église fut la paroisse des bateliers, armateurs et pêcheurs réunis en deux corporations.

Fondé vers 1300 par la famille patricienne de Mullenheim, l’édifice fut d’abord confié aux moines de l’ordre mendiant des Guillemites. Le couvent attenant fut sécularisé en 1534 et l’église affectée au culte luthérien. Cette église conserve en outre le souvenir l’Albert Schweitzer, comme organiste et collaborateur de la famille de musiciens Münch, notamment Ernest Münch, fondateur du Chœur de Saint-Guillaume en 1885, qui remit à l’honneur dès le début du XXe siècle les grandes oeuvres de Jean-Sébastien Bach.

Inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1985 (église avec jubé et vitraux). Arrêt de tram Gallia.

© cyril pallaud