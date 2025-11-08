INAUGURATION DE L’ESPLANADE ET DE LA COMÉDIE TRANSFORMÉES Montpellier
INAUGURATION DE L’ESPLANADE ET DE LA COMÉDIE TRANSFORMÉES
8 Avenue du Pont Juvénal Montpellier Hérault
Rendez-vous le samedi 8 novembre dès 11h !
A cette occasion, venez profiter de l’ouverture du square forain mise en service du grand manège de la Comédie et du tout nouveau manège à chaises volantes.
Au programme, fanfare, chorales, animations pour les enfants, gourmandises pour tous et autres surprises… .
English :
See you on Saturday, November 8 from 11 a.m.!
Come and enjoy the opening of the fairground square: the Comédie merry-go-round and the brand-new merry-go-round with flying chairs.
German :
Wir treffen uns am Samstag, den 8. November ab 11 Uhr!
Bei dieser Gelegenheit können Sie die Eröffnung des Schaustellerplatzes genießen: Das große Karussell Comédie und das brandneue Karussell mit fliegenden Stühlen werden in Betrieb genommen.
Italiano :
Ci vediamo sabato 8 novembre dalle ore 11!
Venite a godervi l’apertura della piazza dei divertimenti: la grande giostra della Comédie e la nuovissima giostra con sedie volanti.
Espanol :
Nos vemos el sábado 8 de noviembre a partir de las 11.00 horas
Ven a disfrutar de la inauguración de la plaza de atracciones: el gran tiovivo Comédie y el flamante tiovivo con sillas voladoras.
