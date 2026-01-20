Inauguration de l’expo Gueule d’or et concert de Los Toucanos Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Inauguration de l’expo Gueule d’or et concert de Los Toucanos Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal vendredi 6 février 2026.
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
2026-02-06
Musique Latino et échange autour de l’exposition Gueule d’Or. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
