Inauguration de l’Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt 3 juillet 2025 07:00

Aveyron

Inauguration de l’Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Tout l’été, le musée Jean Boudou de St Laurent d’Olt vous propose une exposition d’arts divers.

première visite guidée par les bénévoles

exposition sur l’Outr’Olt

OutrOlt d’après le compoix de 1740 une histoire spécifique .

Le Bourg

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

English :

All summer long, the Musée Jean Boudou in St Laurent d’Olt will be hosting an exhibition of various arts.

first visit guided by volunteers

German :

Den ganzen Sommer über bietet Ihnen das Museum Jean Boudou in St Laurent d’Olt eine Ausstellung verschiedener Künste.

erste Führung durch Freiwillige

Italiano :

Per tutta l’estate, il Musée Jean Boudou di St Laurent d’Olt ospiterà un’esposizione di arti varie.

prima visita guidata da volontari

Espanol :

Durante todo el verano, el museo Jean Boudou de St Laurent d’Olt acoge una exposición de artes diversas.

primera visita guiada por voluntarios

L’événement Inauguration de l’Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2025-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)