Inauguration de l’exposition Cheminer avec l’arbre Lavoûte-Chilhac

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12

15h démonstration d’aquarelle avec Franck ROLLIER.

16h Lecture de Bernard FARINELLI, en musique avec Sylvie et Lou ROLLIER

Goûter-Découverte / participation libre / durée 3h

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69

English :

Inauguration of the « Cheminer avec l’arbre » exhibition

3pm: watercolour demonstration with Franck ROLLIER.

4pm: Reading by Bernard FARINELLI, with music by Sylvie and Lou ROLLIER

Discovery snack / free participation / duration: 3h

German :

Eröffnung der Ausstellung « Cheminer avec l’arbre » (Mit dem Baum gehen)

15 Uhr: Vorführung von Aquarellmalerei mit Franck ROLLIER.

16h: Lesung von Bernard FARINELLI, musikalisch umrahmt von Sylvie und Lou ROLLIER

Goûter-Découverte / freie Teilnahme / Dauer: 3 Stunden

Italiano :

Inaugurazione della mostra « Camminare con gli alberi »

ore 15.00: dimostrazione di acquerello con Franck ROLLIER.

ore 16.00: Lettura di Bernard FARINELLI, con musica di Sylvie e Lou ROLLIER

Merenda di scoperta / partecipazione gratuita / durata: 3h

Espanol :

Inauguración de la exposición « Caminando entre árboles »

15.00 h: Demostración de acuarela con Franck ROLLIER.

16h: Lectura de Bernard FARINELLI, con música de Sylvie y Lou ROLLIER

Merienda de descubrimiento / participación libre / duración: 3h

