Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots pour un monde à venir, médiathèque Louise Michel, Annecy

Inauguration de l’exposition Dis-moi dix mots pour un monde à venir Jeudi 5 mars, 18h00 médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

Entrée libre

Une soirée pour inaugurer l’exposition des oeuvres des différents partenaires en célébrant « Dis-moi dix mots pour un monde à venir ». Venez rencontrer les artistes et découvrir leurs oeuvres et leurs regards sur le futur. Une troupe de théâtre d’improvisation sera présente pour jouer avec les mots durant la soirée !

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr

Dis-moi Dix mots

