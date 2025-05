INAUGURATION DE L’EXPOSITION ENFIN LIVRE ECOLES – Place Martyrs de la Résistance Cazères, 9 mai 2025 17:30, Cazères.

Inauguration des expositions des travaux réalisés par les écoles du territoire à partir des livres d’Hélène Montardre et Séverine Duchesne, en présence des autrices et des élèves.

Présentation et échange, suivi d’un pot d’inauguration. .

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

English :

Inauguration of exhibitions of works by local schools based on books by Hélène Montardre and Séverine Duchesne, in the presence of the authors and pupils.

German :

Eröffnung der Ausstellungen der Arbeiten, die von den Schulen des Gebiets anhand der Bücher von Hélène Montardre und Séverine Duchesne angefertigt wurden, in Anwesenheit der Autorinnen und der Schülerinnen und Schüler.

Italiano :

Inaugurazione di mostre di lavori prodotti dalle scuole locali basati sui libri di Hélène Montardre e Séverine Duchesne, alla presenza degli autori e degli alunni.

Espanol :

Inauguración de exposiciones de trabajos realizados por escuelas locales a partir de libros de Hélène Montardre y Séverine Duchesne, en presencia de las autoras y los alumnos.

