Inauguration de l’exposition L’envol de Valentine Prax Musée Zadkine Les Arques

Inauguration de l’exposition L’envol de Valentine Prax

Musée Zadkine Le bourg Les Arques Lot

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

En lien avec l’exposition dédiée à Valentine Henriette Prax, artiste peintre et épouse d’Ossip Zadkine, découvrez un texte inédit écrit par Cyrille Atlan, à l’initiative du Département du Lot. La pièce, inspirée de l’œuvre et de la vie de Valentine Prax, sera jouée par le Cie Les Atlantes accompagnée des amateurs ayant participé aux ateliers de théâtre menés par Cyrille Atlan.

Musée Zadkine Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 66 museezadkine@lot.fr

English :

In connection with the exhibition dedicated to Valentine Henriette Prax, painter and wife of Ossip Zadkine, discover an unpublished text written by Cyrille Atlan, on the initiative of the Département du Lot

