Inauguration de l'exposition Maison Bourbon – Maison Bourbon Ambazac 26 juin 2025 18:00

Inauguration de l'exposition Maison Bourbon Maison Bourbon 3 Rue des Docteurs Ballet Ambazac Haute-Vienne

La Mairie d’Ambazac, Jérôme Goze Directeur École nationale supérieure d’architecture de Paris Val de Seine, Paul-Emmanuel Loiret architecte, professeur et coordinateur de l’Atelier du Limousin, les enseignants et étudiants de l’Atelier du Limousin vous convient à l’inauguration de l’exposition Maison Bourbon . Au programme 9h-13h jury et rendu des travaux étudiants ouvert au public, 18h vernissage de l’exposition suivi d’un verre de l’amitié. .

