Inauguration de l’exposition Notations de la Danse au Musée Champollion, Figeac Figeac

Inauguration de l’exposition Notations de la Danse au Musée Champollion, Figeac
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
2026-02-20
Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour. De la Renaissance où ils étaient conçus pour la transmission des danses jusqu’aux transcriptions chorégraphiques d’artistes d’aujourd’hui où chacun a une façon singulière de fixer sa danse, ils mettent à jour une grande diversité de formes d’écriture et d’usages. Cette exposition évoque ces usages et ces systèmes à travers quelques exemples de partitions chorégraphiques.
Des précieux documents manuscrits et imprimés, prêtés par le Centre national de la danse, viennent nous éclairer sur la variété des supports et les particularités propres à chaque chorégraphe. .
musée Champollion, Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
English :
Since the 15th century, more than a hundred different motion notation systems have been developed
German :
Seit dem 15. Jahrhundert sind mehr als hundert Systeme zur Bewegungsnotation entstanden
Italiano :
Dal XV secolo sono stati sviluppati più di cento sistemi di notazione del movimento
Espanol :
Desde el siglo XV se han desarrollado más de cien sistemas de notación del movimiento
