Inauguration de l’exposition Retour à la nature

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

En musique avec le duo Romain Michel .

Inauguration de l’exposition de peintures à l’aquarelle et aux pastels de Dany et Christian Cless.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Music with the Romain Michel duo.

Inauguration of the exhibition of watercolor and pastel paintings by Dany and Christian Cless.

L’événement Inauguration de l’exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier