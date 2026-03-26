Inauguration de l’exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac
Inauguration de l’exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac samedi 4 avril 2026.
Inauguration de l’exposition Retour à la nature
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
En musique avec le duo Romain Michel .
Inauguration de l’exposition de peintures à l’aquarelle et aux pastels de Dany et Christian Cless.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Music with the Romain Michel duo.
Inauguration of the exhibition of watercolor and pastel paintings by Dany and Christian Cless.
L’événement Inauguration de l’exposition Retour à la nature Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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