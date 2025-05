INAUGURATION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « ECLAT DU CRISTAL » – MUSEE DU VERRE Sorèze, 17 mai 2025 17:00, Sorèze.

Tarn

Début : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Venez assister à l’inauguration de l’exposition temporaire « Eclat de Cristal » !

Inauguration de l’exposition temporaire « Eclat de Cristal » au musée du Verre de Sorèze le samedi 17 mai à 17h inauguration au musée du verre suivi d’une visite / renseignements au 05.63.37.52.66 ou via leur adresse mail museeduverre.accueil@ville-soreze.fr. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 37 52 66 museeduverre.accueil@ville-soreze.fr

English :

Join us for the inauguration of the « Eclat de Cristal » temporary exhibition!

German :

Seien Sie bei der Eröffnung der Sonderausstellung « Eclat de Cristal » dabei!

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione della mostra temporanea « Eclat de Cristal »!

Espanol :

Asista a la inauguración de la exposición temporal « Eclat de Cristal »

