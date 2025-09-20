Inauguration de l’exposition temporaire Place de l’Eglise Izernore

Inauguration de l’exposition temporaire Place de l’Eglise Izernore samedi 20 septembre 2025.

Inauguration de l’exposition temporaire

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Prenez part à l’inauguration de notre nouvelle exposition temporaire découvrez-la par vous-même ou avec nos visites guidées.

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

Take part in the inauguration of our new temporary exhibition: discover it for yourself or with one of our guided tours.

German :

Nehmen Sie an der Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung teil: Entdecken Sie sie auf eigene Faust oder mit unseren Führungen.

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione della nostra nuova mostra temporanea: scopritela da soli o con una delle nostre visite guidate.

Espanol :

Participe en la inauguración de nuestra nueva exposición temporal: descúbrala usted mismo o con una de nuestras visitas guiadas.

L’événement Inauguration de l’exposition temporaire Izernore a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey