Inauguration de l’exposition Une histoire juive Musée dauphinois Grenoble

Inauguration de l’exposition Une histoire juive

Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Loin des préjugés et des certitudes, en présentant le judaïsme à travers ses dimensions historiques, culturelles et religieuses sur le temps long, le Musée dauphinois s’intéresse à la présence juive deux fois millénaires entre Rhône et Alpes.

.

Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble 38031 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 58 89 01

English :

Far from prejudices and certainties, by presenting Judaism through its historical, cultural and religious dimensions over a long period of time, the Musée dauphinois focuses on the two-thousand-year-old Jewish presence between the Rhône and the Alps.

German :

Fernab von Vorurteilen und Gewissheiten präsentiert das Musée dauphinois das Judentum in seinen historischen, kulturellen und religiösen Dimensionen über einen längeren Zeitraum hinweg und beschäftigt sich mit der zweitausendjährigen jüdischen Präsenz zwischen Rhône und Alpen.

Italiano :

Lontano da pregiudizi e certezze, presentando l’ebraismo attraverso le sue dimensioni storiche, culturali e religiose in un lungo arco di tempo, il Musée dauphinois si interessa alla presenza ebraica che esiste da duemila anni tra il Rodano e le Alpi.

Espanol :

Lejos de prejuicios y certezas, al presentar el judaísmo a través de sus dimensiones histórica, cultural y religiosa durante un largo periodo de tiempo, el Museo dauphinois se interesa por la presencia judía que existe desde hace dos mil años entre el Ródano y los Alpes.

