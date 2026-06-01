Inauguration de l’exposition Vivre ici Points de vue d’Aunis Sud de Samuel Buton Forges samedi 27 juin 2026.

Forges

Inauguration de l’exposition Vivre ici Points de vue d’Aunis Sud de Samuel Buton

Place de l’Eglise Forges Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La commune de Forges accueillera à partir du samedi 27 juin 2026 l’exposition photographique Vivre Ici. Points de vue(s) d’Aunis Sud , organisée par la Communauté de Communes Aunis Sud, en partenariat avec la commune.

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Place de l’Eglise Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33 contact@aunis-sud.fr

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English :

Starting Saturday, June 27, 2026, the town of Forges will host the photography exhibition %AB “Living Here: Perspectives on Southern Aunis” %BB, organized by the Southern Aunis Community of Municipalities in partnership with the town.

L’événement Inauguration de l’exposition Vivre ici Points de vue d’Aunis Sud de Samuel Buton Forges a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin