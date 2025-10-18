INAUGURATION DE L’EXTENSION DE LA LIGNE 1 Montpellier
place Françoise Héritier Montpellier Hérault
Le samedi 18 octobre, la Ligne 1 du tramway entre officiellement en service jusqu’à la Gare TGV Montpellier Sud de France.
Cette extension reliera désormais les deux gares principales, Saint-Roch et Sud de France, en 20 minutes.
Pour fêter cette mise en service, une journée festive et gratuite est organisée sur la place Françoise Héritier, à partir de 11h
Pour fêter cette mise en service, une journée festive et gratuite est organisée sur la place Françoise Héritier à deux pas du nouveau terminus de la ligne 1, situé près de la gare Montpellier Sud de France à partir de 11h
DJ sets tout au long de la journée,
Performances de street-art,
Battle professionnel de breakdance,
Ateliers et animations pour tous les publics.
La première circulation officielle de la Ligne 1 prolongée aura lieu à 12h. Les voyageurs sont invités à utiliser leur Pass Gratuité pour inaugurer ce nouveau trajet.
Service renforcé spécial événement
▪️Navette gare sud de France au départ de Place de France (en correspondance avec la L1) .
place Françoise Héritier Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
On Saturday, October 18, Line 1 of the tramway officially begins service to the Montpellier Sud de France TGV station.
This extension will link the two main stations, Saint-Roch and Sud de France, in 20 minutes.
To celebrate this inauguration, a free day of festivities is being organized on the Place Françoise Héritier, starting at 11 a.m
German :
Am Samstag, dem 18. Oktober, nimmt die Straßenbahnlinie 1 offiziell ihren Betrieb bis zum TGV-Bahnhof Montpellier Sud de France auf.
Diese Verlängerung wird nun die beiden Hauptbahnhöfe Saint-Roch und Sud de France in 20 Minuten miteinander verbinden.
Um die Inbetriebnahme zu feiern, findet ab 11 Uhr ein kostenloser Festtag auf dem Place Françoise Héritier statt
Italiano :
Sabato 18 ottobre, la linea 1 del tram entra ufficialmente in servizio verso la stazione TGV di Montpellier Sud de France.
Questo prolungamento collegherà ora le due stazioni principali, Saint-Roch e Sud de France, in 20 minuti.
Per celebrare l’apertura della nuova linea, è stata organizzata una giornata di festeggiamenti gratuiti in Place Françoise Héritier, a partire dalle ore 11.00
Espanol :
El sábado 18 de octubre, la línea 1 del tranvía entra oficialmente en servicio hasta la estación de TGV de Montpellier Sud de France.
Esta prolongación unirá a partir de ahora las dos estaciones principales, Saint-Roch y Sud de France, en 20 minutos.
Para celebrar la apertura de la nueva línea, se ha organizado una jornada festiva gratuita en la plaza Françoise Héritier, a partir de las 11h
