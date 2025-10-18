INAUGURATION DE L’EXTENSION DE LA LIGNE 1 Montpellier

Le samedi 18 octobre, la Ligne 1 du tramway entre officiellement en service jusqu’à la Gare TGV Montpellier Sud de France.

Cette extension reliera désormais les deux gares principales, Saint-Roch et Sud de France, en 20 minutes.

Pour fêter cette mise en service, une journée festive et gratuite est organisée sur la place Françoise Héritier à deux pas du nouveau terminus de la ligne 1, situé près de la gare Montpellier Sud de France à partir de 11h

DJ sets tout au long de la journée,

Performances de street-art,

Battle professionnel de breakdance,

Ateliers et animations pour tous les publics.

La première circulation officielle de la Ligne 1 prolongée aura lieu à 12h. Les voyageurs sont invités à utiliser leur Pass Gratuité pour inaugurer ce nouveau trajet.

Service renforcé spécial événement

▪️Navette gare sud de France au départ de Place de France (en correspondance avec la L1) .

place Françoise Héritier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

On Saturday, October 18, Line 1 of the tramway officially begins service to the Montpellier Sud de France TGV station.

This extension will link the two main stations, Saint-Roch and Sud de France, in 20 minutes.

To celebrate this inauguration, a free day of festivities is being organized on the Place Françoise Héritier, starting at 11 a.m

German :

Am Samstag, dem 18. Oktober, nimmt die Straßenbahnlinie 1 offiziell ihren Betrieb bis zum TGV-Bahnhof Montpellier Sud de France auf.

Diese Verlängerung wird nun die beiden Hauptbahnhöfe Saint-Roch und Sud de France in 20 Minuten miteinander verbinden.

Um die Inbetriebnahme zu feiern, findet ab 11 Uhr ein kostenloser Festtag auf dem Place Françoise Héritier statt

Italiano :

Sabato 18 ottobre, la linea 1 del tram entra ufficialmente in servizio verso la stazione TGV di Montpellier Sud de France.

Questo prolungamento collegherà ora le due stazioni principali, Saint-Roch e Sud de France, in 20 minuti.

Per celebrare l’apertura della nuova linea, è stata organizzata una giornata di festeggiamenti gratuiti in Place Françoise Héritier, a partire dalle ore 11.00

Espanol :

El sábado 18 de octubre, la línea 1 del tranvía entra oficialmente en servicio hasta la estación de TGV de Montpellier Sud de France.

Esta prolongación unirá a partir de ahora las dos estaciones principales, Saint-Roch y Sud de France, en 20 minutos.

Para celebrar la apertura de la nueva línea, se ha organizado una jornada festiva gratuita en la plaza Françoise Héritier, a partir de las 11h

