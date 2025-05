Inauguration de l’extension du bâtiment de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail – Irset – Irset – Institut de recherche en santé, environnement et travail Rennes, 1 juillet 2025, Rennes.

Un nouveau bâtiment, érigé en extension du premier, accueille désormais toutes les équipes de l’Irset.

En 2016, l’Institut de recherche en santé, environnement et travail – Irset s’installait dans son tout nouveau bâtiment de recherche sur le site de l’EHESP, à Rennes, à proximité immédiate du campus Santé de Villejean. Neuf ans plus tard, un nouveau bâtiment, érigé en extension du premier, accueille des équipes auparavant localisées sur d’autres sites rennais. L’objectif est atteint : regrouper la quasi-totalité des équipes rennaises de l’Irset dans un seul et unique bâtiment, mutualiser les équipements et les locaux techniques, et ainsi optimiser les interactions entre les scientifiques, au service d’une stratégie de recherche ambitieuse. Aujourd’hui, 250 personnes, sur les 360 que compte l’Irset, sont réunies au sein d’un même bâtiment.

L’extension a bénéficié des financements de l’Etat, de la Région Bretagne, du département Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de l’Université de Rennes et de l’Inserm.

Irset – Institut de recherche en santé, environnement et travail 9 Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine