Inauguration de l’Office de Tourisme et de l’Agence d’Attractivité Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge Saintes 30 juin 2025 14:30

Charente-Maritime

Inauguration de l’Office de Tourisme et de l’Agence d’Attractivité Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge 2 avenue Gambetta Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 14:30:00

fin : 2025-06-30 19:30:00

Date(s) :

2025-06-30

Portes ouvertes à l’Office de Tourisme dans le cadre de l’inauguration des nouveaux locaux.

.

Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge 2 avenue Gambetta

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 accueil@saintes-tourisme.fr

English :

Open house at the Tourist Office to celebrate the inauguration of its new premises.

German :

Offene Türen im Tourismusbüro im Rahmen der Einweihung der neuen Räumlichkeiten.

Italiano :

Porte aperte all’Ufficio del Turismo nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede.

Espanol :

Puertas abiertas en la Oficina de Turismo con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones.

L’événement Inauguration de l’Office de Tourisme et de l’Agence d’Attractivité Saintes a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge