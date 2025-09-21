Inauguration de l’orgue Cavaillé-Coll restauré Saint-Pourçain-sur-Sioule
Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Après plusieurs mois de restauration minutieuse, l’orgue de l’église Sainte-Croix retrouve enfin toute sa splendeur ! Instrument d’exception signé par le plus grand facteur d’orgues du XIXᵉ siècle, il sera inauguré lors d’une cérémonie musicale unique.
Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 35 27
English :
After several months of meticulous restoration, the organ in the Church of Sainte-Croix is finally back in all its splendor! An exceptional instrument by the greatest organ builder of the 19th century, it will be inaugurated in a unique musical ceremony.
German :
Nach mehreren Monaten sorgfältiger Restaurierung erstrahlt die Orgel der Kirche Sainte-Croix endlich wieder in voller Pracht! Sie ist ein außergewöhnliches Instrument des größten Orgelbauers des 19. Jahrhunderts und wird im Rahmen einer einzigartigen musikalischen Zeremonie eingeweiht.
Italiano :
Dopo diversi mesi di minuzioso restauro, l’organo della chiesa di Sainte-Croix è finalmente tornato in tutto il suo splendore! Strumento eccezionale realizzato dal più grande organaro del XIX secolo, sarà inaugurato con una cerimonia musicale unica.
Espanol :
Tras varios meses de minuciosa restauración, el órgano de la iglesia de Sainte-Croix recupera por fin todo su esplendor Instrumento excepcional del mayor organero del siglo XIX, será inaugurado en una ceremonia musical única.
