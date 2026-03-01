Inauguration de l’orgue de la basilique Saint-Vincent Place Saint-Vincent Metz

Inauguration de l’orgue de la basilique Saint-Vincent

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 18:00:00

Après 40 ans de silence forcé, le plus grand orgue de Moselle a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à la restauration effectuée par le facteur d’orgues Sebastien BRAILLON.

Pour fêter cet évènement , deux rendez vous sont proposés inauguration officielle et concert par Philippe DELACOUR. et le lendemain, toujours avec Philippe DELACOUR concert d’inauguration dans un programme varié Couperin, Lully, Bach, Vierne etc….Tout public

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 52 24

After 40 years of enforced silence, Moselle’s largest organ has been restored to its former glory by organ builder Sebastien BRAILLON.

To celebrate this event, two events are proposed: an official inauguration and a concert by Philippe DELACOUR. The following day, again with Philippe DELACOUR: an inaugural concert with a varied program: Couperin, Lully, Bach, Vierne etc….

