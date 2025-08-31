INAUGURATION DE L’ORGUE Vinça
Inauguration de l’orgue après relevage !
Après de longs mois de travaux, l’orgue vient d’être restauré, il est tout neuf et ne demande qu’à se faire entendre !
10h réveil de l’orgue et messe / 14h30 concert offert par l’association (sans réservation, entrée libre).
Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Organ inauguration after refurbishment!
After months of work, the organ has just been restored and is ready to be heard!
10am: organ wake-up and mass / 2.30pm: concert offered by the association (no reservation, free admission).
German :
Einweihung der Orgel nach dem Abheben!
Nach monatelangen Arbeiten wurde die Orgel gerade restauriert, sie ist brandneu und wartet nur darauf, von Ihnen gehört zu werden!
10 Uhr: Erwecken der Orgel und Gottesdienst / 14.30 Uhr: Konzert, das vom Verein angeboten wird (keine Reservierung, freier Eintritt).
Italiano :
Inaugurazione dell’organo dopo il restauro!
Dopo mesi di lavori, l’organo è stato appena restaurato: è nuovo di zecca e pronto per essere ascoltato!
ore 10: risveglio dell’organo e messa / Ore 14.30: concerto dell’associazione (senza prenotazione, ingresso libero).
Espanol :
¡Inauguración del órgano tras su restauración!
Tras meses de trabajo, el órgano acaba de ser restaurado. ¡Está nuevo y listo para ser escuchado!
10h: reactivación del órgano y misa / 14h30: concierto a cargo de la asociación (sin reserva, entrada libre).
