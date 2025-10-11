Inauguration de Sillon Château Domaine des sources Dieulefit
Inauguration de Sillon Château Domaine des sources Dieulefit samedi 11 octobre 2025.
Inauguration de Sillon
Château Domaine des sources 1 rue des écoles Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
2025-10-11
Inauguration au château Domaine des sources. Performances de l’atelier LACOCO ( Ecole Superieure d’Art de Valence). Lecture de Gauthier David. DJ Set Von Kids
Château Domaine des sources 1 rue des écoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Inauguration at Château Domaine des Sources. Performances by the LACOCO workshop (Ecole Superieure d’Art de Valence). Reading by Gauthier David. DJ Set Von Kids
German :
Eröffnung im Schloss Domaine des Sources. Performances des Ateliers LACOCO ( Ecole Superieure d’Art de Valence). Lesung von Gauthier David. DJ-Set Von Kids
Italiano :
Inaugurazione presso lo Château Domaine des Sources. Esibizioni del laboratorio LACOCO (Ecole Superieure d’Art de Valence). Lettura di Gauthier David. DJ Set Von Kids
Espanol :
Inauguración en el Château Domaine des Sources. Actuación del taller LACOCO (Escuela Superior de Arte de Valencia). Lectura de Gauthier David. DJ Set Von Kids
L’événement Inauguration de Sillon Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux