Inauguration de Sillon Château Domaine des sources Dieulefit samedi 11 octobre 2025.

Château Domaine des sources 1 rue des écoles Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Inauguration au château Domaine des sources. Performances de l'atelier LACOCO ( Ecole Superieure d'Art de Valence). Lecture de Gauthier David. DJ Set Von Kids

26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Inauguration at Château Domaine des Sources. Performances by the LACOCO workshop (Ecole Superieure d'Art de Valence). Reading by Gauthier David. DJ Set Von Kids

German :

Eröffnung im Schloss Domaine des Sources. Performances des Ateliers LACOCO ( Ecole Superieure d'Art de Valence). Lesung von Gauthier David. DJ-Set Von Kids

Italiano :

Inaugurazione presso lo Château Domaine des Sources. Esibizioni del laboratorio LACOCO (Ecole Superieure d'Art de Valence). Lettura di Gauthier David. DJ Set Von Kids

Espanol :

Inauguración en el Château Domaine des Sources. Actuación del taller LACOCO (Escuela Superior de Arte de Valencia). Lectura de Gauthier David. DJ Set Von Kids

L'événement Inauguration de Sillon Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux