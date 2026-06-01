Inauguration déambulée · 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Rue des Remparts Melle
Inauguration déambulée · 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Rue des Remparts Melle samedi 27 juin 2026.
Melle
Inauguration déambulée · 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle
Rue des Remparts Espace Goirand Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
BRUISSEMENTS PATIENTS
Sous la direction de Jan Kopp, la 11e édition de la Biennale se déploiera dans toute la ville avec près de 53 artistes. Récurrentes dans le parcours de l’exposition, les figures du cercle de la spirale évoquent un tourbillon ou la vitalité d’une présence agissante. Dans un mouvement lent et avec persévérance, les artistes portent la voix, résolument, en un concert de Bruissements Patients.
Départ à 14h30 de l’Espace Goirand.
(Si pluie, départ de l’Hôtel de Ménoc) .
Rue des Remparts Espace Goirand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
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English : Inauguration déambulée · 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle
L’événement Inauguration déambulée · 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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