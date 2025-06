Inauguration des Babines de l’Aubrac Saint-Côme-d’Olt 29 juin 2025 07:00

Découvrez la nouvelle épicerie et cave à vins en circuit court à l’occasion d’une journée d’inauguration festive !

Retrouvez-nous à Saint-Côme d’Olt dès 9 heures, cafés, thés et gourmandises sucrées vous attendent, s’ensuit la rencontre des vignerons et de leurs vins et du brasseur local, planches de charcuteries, fromages, tapas, viandes, poissons et légumes au brasero. Nous vous proposons des produits garantis circuit court.

Animation musicale prévue de 11h à 15h. .

19 avenue d’Aubrac

Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 16 05

English :

Discover the new grocery store and wine cellar during a festive inauguration day!

German :

Entdecken Sie den neuen Lebensmittelladen und Weinkeller mit kurzem Vertriebsweg anlässlich eines festlichen Eröffnungstages!

Italiano :

Scoprite il nuovo negozio di alimentari e la cantina in una festosa giornata di apertura!

Espanol :

Descubra la nueva tienda de ultramarinos y bodega en un festivo día de inauguración

