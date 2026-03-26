Inauguration des Becs d’Eté Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Inauguration des Becs d’Eté Bar Le terrier Brantôme en Périgord vendredi 10 avril 2026.
Inauguration des Becs d’Eté
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
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Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
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English : Inauguration des Becs d’Eté
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L’événement Inauguration des Becs d’Eté Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne
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