Inauguration des Becs d’Eté Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Inauguration des Becs d'Eté 18

Inauguration des Becs d’Eté Bar Le terrier Brantôme en Périgord vendredi 10 avril 2026.

Inauguration des Becs d’Eté

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Découverte des nouvelles bières pression avec les pintes à 3€ pour l’occasion !
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Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61 

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English : Inauguration des Becs d’Eté

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L’événement Inauguration des Becs d’Eté Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne

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