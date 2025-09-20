Inauguration des décorations du kiosque du parc de l’hôtel de ville Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

L’installation réalisée par Paty Vilo et des bénévoles sera inaugurée en présence de l’artiste, qui présentera cette œuvre, ainsi que d’autres créations de la saison.

Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Bâti à l’extérieur de la ville en 1803, l’actuel hôtel de ville est dû à la volonté du maréchal Charles-Nicolas Oudinot de posséder, dans sa ville natale, une habitation digne de sa position d’officier militaire. Construit entre cour et jardin, selon les canons esthétiques de l’époque, il fut acquis par la municipalité en 1868, à la suite du décès de la veuve du maréchal, afin d’y installer la maison commune et d’offrir aux Barisiens un parc verdoyant au cœur de la cité.

Journées européennes du patrimoine 2025

