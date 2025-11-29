Inauguration des festivités de noël Rue du Parc Forbach

Inauguration des festivités de noël

Rue du Parc Parc du Schlossberg – Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Grande fête d’inauguration des festivités de Noël !Tout public

Rue du Parc Parc du Schlossberg – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 31 41

English :

Big party to kick off the Christmas festivities!

German :

Große Feier zur Eröffnung der Weihnachtsfeierlichkeiten!

Italiano :

Una grande festa per dare il via alle festività natalizie!

Espanol :

¡Gran fiesta para dar comienzo a las fiestas navideñas!

