Inauguration des festivités de noël Rue du Parc Forbach samedi 29 novembre 2025.
Rue du Parc Parc du Schlossberg – Forbach Moselle
Gratuit
Samedi 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
2025-11-29
Grande fête d'inauguration des festivités de Noël !Tout public
Rue du Parc Parc du Schlossberg – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 31 41
English :
Big party to kick off the Christmas festivities!
German :
Große Feier zur Eröffnung der Weihnachtsfeierlichkeiten!
Italiano :
Una grande festa per dare il via alle festività natalizie!
Espanol :
¡Gran fiesta para dar comienzo a las fiestas navideñas!
