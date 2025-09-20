Journées du Patrimoine | Inauguration des fresques à l’Église de Chelles Chelles

Journées du Patrimoine | Inauguration des fresques à l’Église de Chelles

Rue de l’Église Chelles Oise

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Inauguration des fresques après dégagement et consolidation, en présence de Monsieur Eric Grusse Dagneaux conservateur régional adjoint des monuments historiques à l’Église Saint Martin de Chelles

Financement DRAC/Département de l’Oise/ Commune

La chaire de l’église adossée au 2ème pilier nord menaçait de s’effondrer. Elle a été déposée et on a eu la surprise de découvrir une fresque ancienne représentant un apôtre en pied. Seul l’emplacement correspondant à l’emprise de la chaire n’a pas été recouvert du badigeon à la chaux qui recouvre le pilier ainsi que les autres piliers de la nef.

Après une étude préalable à la restauration qui avait pour but la recherche et la localisation des décors peints cachés sous les couches de badigeon, on a pu retrouver puis restaurer les fresques actuellement visibles sur les piliers nord de la nef de l’église.

Sur le 2ème pilier nord un apôtre en pied tenant une croix de consécration dans une main avec son nom peint au-dessus de sa tête. Il s’agit de saint Bartholomée ou Barthélémy. Il se détache sur un fond semé de motifs au pochoir alternant des fleurs stylisées et le monogramme IHS. La représentation du saint est du XIVème siècle, le fond a été ajouté au XVIème siècle.

Sur le côté du même pilier, un saint bénissant une femme agenouillée qui date du XIVème siècle.

Sur l’autre côté du même pilier on distingue un personnage, peut-être un évêque. Sur le 3ème pilier nord ( près de l’entrée) on peut lire les noms de saint Thomas et saint Simon, mais les représentations de ces saints ont été effacées par le temps et les couches de badigeon successives.

Quelques éléments du décor peint subsistent sur le côté des arches qui partent des piliers nord. 0 .

Rue de l’Église Chelles 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 78 48 16 99 chdeblois@aol.com

