Inauguration des illuminations Butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 17:00 –

Gratuit : oui Tout public

L’Unacod, l’association des commerçants de Nantes, et l’association des commerçants de la Butte Sainte-Anne / Place Lechat vous donnent rendez-vous vendredi 28 novembre pour un moment convivial à l’approche de Noël.Le quartier sera sans voiture le temps d’une soirée pour laisser place aux déambulations, féeries, musique et mets de Noël.

Butte Sainte-Anne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100