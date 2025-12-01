Inauguration des illuminations de Noël Martigues

Inauguration des illuminations de Noël

Vendredi 12 décembre 2025 de 18h à 19h. Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Décompte et lancement des illuminations par Mr le Maire. Effets pyrotechniques, présence du Père Noël, distribution de friandises et autres surprises. Dans le quartier de l’île à Martigues, sur la place de la Libération.Familles

La ville de Martigues lance officiellement ses illuminations de Noël.

Les fêtes à Martigues se tiendront du 11 au 28 décembre avec un programme varié.



A l’issue du lancement des illuminations, la ville de Martigues offrira du chocolat chaud et du vin chaud. .

Place de la Libération Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Countdown and launch of the illuminations by the Mayor. Fireworks, Father Christmas, sweets and other surprises. In the Ile district of Martigues, on the Place de la Libération.

German :

Zählung und Start der Beleuchtung durch den Bürgermeister. Pyrotechnische Effekte, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Verteilung von Süßigkeiten und andere Überraschungen. Im Viertel L’île in Martigues, auf dem Place de la Libération.

Italiano :

Conto alla rovescia e lancio delle luminarie da parte del Sindaco. Fuochi d’artificio, Babbo Natale, dolci e altre sorprese. Nel quartiere Ile di Martigues, in Place de la Libération.

Espanol :

Cuenta atrás y lanzamiento de las iluminaciones por el alcalde. Fuegos artificiales, Papá Noel, dulces y otras sorpresas. En el barrio de Ile de Martigues, en la plaza de la Liberación.

