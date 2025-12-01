Inauguration des illuminations de Noël Parvis de la Mairie Saint-Paul-lès-Romans

Inauguration des illuminations de Noël

Parvis de la Mairie 50 rue de Colombier Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Dans le cadre de Saint-Paul s’Illumine et fête Noël, le parvis de la Mairie se transforme en centre névralgique des illuminations… ne manquez pas la venue du Père Noël à cette occasion, mais aussi le petit train, buvette et snack sur place, exposants…

+33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr

English :

As part of Saint-Paul s’Illumine et fête Noël, the square in front of the Town Hall is transformed into the hub of the illuminations… don’t miss Santa’s visit, as well as the little train, refreshments and snacks on site, exhibitors…

