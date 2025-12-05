Inauguration des illuminations de Noël Salies-de-Béarn

Inauguration des illuminations de Noël

Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le coup d’envoi des illuminations de Noël sera donné en plein cœur de la petite cité du Sel. Le Père Noël, accompagné de Monsieur le Maire vous accueilleront, petits et grands, en bas de la Mairie pour une distribution de friandises. Que Noël commence ! .

Place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40

