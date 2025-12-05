Inauguration des illuminations de Noël Salies-de-Béarn
Place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Le coup d’envoi des illuminations de Noël sera donné en plein cœur de la petite cité du Sel. Le Père Noël, accompagné de Monsieur le Maire vous accueilleront, petits et grands, en bas de la Mairie pour une distribution de friandises. Que Noël commence ! .
