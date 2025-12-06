Inauguration des illuminations de Noël

Villapourçon inaugure ses illuminations de Noël le samedi 6 décembre à 17h sur la place principale puis offrira un verre de l’amitié. .

Place de Villapourçon Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairievillapourcon@wanadoo.fr

