L’inauguration des l’expositions « Elégance et modernité Paris 1925 L’Art déco a 100 ans, et « Gaston Suisse ( 1896 1988) de nature et d’or » aura lieu le vendredi 16 mai !

À 18h, rejoignez-nous pour une présentation de l’exposition « Gaston Suisse (1896 1988) de nature » par le fils de l’artiste, Dominique Suisse, au musée des beaux-Arts Antoine Lécuyer !

À 18h45 aura lieu l’inauguration officielle des deux expositions, au Palais de l’Art déco !

L’exposition « Gaston Suisse (1896-1988) de nature et d’or » sera visible durant les heures d’ouverture du musée des Beaux-Arts Antoine Lecuyer du 17 mai au 21 septembre.

Figure majeure de la période Art déco, l’artiste Gaston Suisse est un peintre, dessinateur, laqueur et décorateur qui a développé une parfaite maîtrise de la technique de la laque japonaise associée à des matériaux précieux tel que l’argent ou l’or et des matériaux plus bruts, comme la coquille d’œufs.

Le 28 avril 1925 s’ouvre à Paris la grande Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

Au Palais de l’Art déco du 17 mai au 21 septembre 2025, le visiteur sera plongé dans une évocation de cette exposition internationale, regroupant des prêts exceptionnels de collections publiques et privées articles de mode, accessoires, mobilier, décorations… 0 .

28 Rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

