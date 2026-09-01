Informations pratiques

Montmeyran

Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau – Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Europe et Mairie Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 2026 autour du thème national proposé par le ministère de la Culture :



« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

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Place de l’Europe et Mairie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr

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English :

European Heritage Days will be held on September 19 and 20, 2026, centered on the national theme proposed by the Ministry of Culture:



%AB Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine %BB.

L’événement Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau – Journées Européennes du Patrimoine Montmeyran a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme