Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau – Journées Européennes du Patrimoine Montmeyran
samedi 19 septembre 2026 · Montmeyran
Informations pratiques
Montmeyran
Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau – Journées Européennes du Patrimoine
Place de l’Europe et Mairie Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 2026 autour du thème national proposé par le ministère de la Culture :
« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
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Place de l’Europe et Mairie Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr
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English :
European Heritage Days will be held on September 19 and 20, 2026, centered on the national theme proposed by the Ministry of Culture:
%AB Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine %BB.
L’événement Inauguration des panneaux d’interprétation du Coteau – Journées Européennes du Patrimoine Montmeyran a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme